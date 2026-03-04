脳梗塞や脳卒中という言葉をご存じの人は多い一方、その意味や症状について理解している人は少ないようです。命にかかわることもある脳梗塞や脳卒中について「医療法人脳神経外科たかせクリニック」の高瀬先生に詳しく解説していただきました。 編集部 脳梗塞の梗塞って「詰まり」のことですよね？ 高瀬先生 はい。脳梗塞とは、脳の血管の詰まりによって、その先の脳組織や細胞を部分的に死なせてしまう障害のことです。似た用