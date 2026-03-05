プレミアリーグ 25/26の第29節 フラムとウェストハムの試合が、3月5日04:30にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、アレックス・イウォビ（FW）、ジョシュア・キング（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはカラム・ウィルソン（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）らが