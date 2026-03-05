【中編】電車に乗って移動中、突然おなかが痛くなった！そんな時に実感する「列車トイレ」の有難さ。いかにして快適なトイレが作り上げられたのか。清掃現場も含む、日本の列車トイレについて解き明かす。※この記事は、鼠入昌史『トイレと鉄道』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。トイレにものを落としたら汚物の抜き取り作業をしている様子を見ていると、作業員が片手を汚物排出のホースにあてがっていた。汚物が