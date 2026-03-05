オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplayは、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」オフィシャルのスマートフォンケース（スリムプロテクションケース、プレミアムスクエアケース）、スマートウォッチバンドなどを3月31日までの期間限定で販売中だ。●ユニフォームをモチーフにデザイン2026年3月の開幕にあわせて、大会ロゴや日本代表選手の