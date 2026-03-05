【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月22日に結成25周年イヤーを迎えたORANGE RANGEが、今年25周年を迎える『仮面ライダーアギト』の新作映画『アギトー超能力戦争ー』（4月29日公開）に向けて書き下ろした主題歌「ドラマティック平凡」の一部を映画の本予告映像とともに初解禁。あわせて映画の本ポスターも公開された。 ■テーマは“変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進