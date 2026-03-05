テレビ東京で5日、木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）がスタートする。【場面写真】猫かわいい〜抱っこする中川大輔本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。第1話では、猫と話せる不思議な力をもつ猫神（中川大輔）が、取材で静岡県伊東市を訪れる