台湾メディアの自由時報は4日、中国産ウナギの台頭により台湾の業者に影響が及んでいると報じた。記事は、「日本人はウナギ（ニホンウナギ）を好んで食べてきた。かつて台湾は日本にとって最も重要な輸入先だったが、近年は価格高騰などの影響で、日本の飲食店では比較的安価なアメリカウナギやヨーロッパウナギが使われるようになり、台湾の養殖業者にも影響を与えている」と伝えた。台湾のウナギ業者によると、ニホンウナギの稚