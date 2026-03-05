STARTO ENTERTAINMENTが新たに開始する縦型ショートドラマ『エスドラ』第1弾『記憶買収人』（主演：堂本光一）のepisode1「消えた夜」に前田旺志郎、莉子が出演することが決定した。エピソード主演を務める篠塚大輝（timelesz）演じる悟と同じ大学の友人役を務める。【写真】カッコイイ…ハット姿の堂本光一就職活動中の大学生 小田悟は、高校時代に起こったある出来事をきっかけに、何事もうまくいかなくなり、人生に行き詰ま