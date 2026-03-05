俳優・宇梶剛士とSixTONES・高地優吾（※高＝はしごだか）が、“バディ”として5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】高橋海人＆坂上忍が率いる出演者たち同番組は、10代から60代の各世代6人の芸能人がチームを組み、クイズに挑戦する“6世代協力クイズ”。坂上忍とKing ＆ Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）が“リーダー”として出演する