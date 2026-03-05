永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の新たなレギュラーキャストが5日に発表。佐野史郎、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真の出演が決定した。【別カット】主演を務める永作博美子育てを終えた50歳の女性が“鮨アカデミー”で第二の人生に踏み出す完全オリジナル作品で、講師役を松山ケンイチが務める。2人は2008年公開の映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶ