エヌビディアのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は4日、生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIへの出資について、最大1千億ドル（約15兆7千億円）規模に拡大する可能性は低いとの認識を示した。オープンAIが年内にも新規株式公開（IPO）を目指していることが理由だという。米ブルームバーグ通信が報じた。フアン氏は米サンフ