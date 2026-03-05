92年（平4）の「松井5敬遠」に対する世間の反応は、まさに想定外だった。当日夜はトップニュース。翌日の新聞でもいろんなことを書かれた。明徳義塾の宿舎には「馬淵を出せ」「高知に帰らせろ」などの電話が殺到。パトカーが出動し、周囲を警戒する騒ぎにもなった。監督も選手も宿舎から一歩も出られなくなった。宿舎に「馬淵史郎様」で郵便が届いた。開けてみるとカミソリが入っていた。中に紙が一枚。「これで首切って死ね」