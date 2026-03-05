福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第6話が、3日に放送された。今作は数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした完全オリジナル作品。今回は、通り魔事件の発生から犯人の捜索、巧妙な偽装工作、そして真犯人の特定に至るまで、刑事ドラマの王道をいく超エンターテインメントを展開しながら