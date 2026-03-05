俳優の宮世琉弥が、4月スタートのテレビ朝日ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』(毎週木曜21:00〜21:54)に出演することが5日、わかった。テレビ朝日『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』2018年4月期に同局木曜ドラマ枠で誕生し、翌2019年4月にドラマスペシャル、2020年7月期にはSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官』。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな“文字”を糸口に未解決事件を