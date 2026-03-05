5日のWBC開幕を前に、東京ドームの前日練習に渡辺謙さんが登場5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プールCの戦いを翌日に控えた4日、東京ドームに“超大物俳優”が姿を現した。「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める渡辺謙さんが訪問。ドジャースの大谷翔平投手らが前日練習や会見に臨む中、一際放った存在感にファンから「一気に華やかになった」と反響が寄せられている。