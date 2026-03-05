「アッコさんが40年やられていた枠を汚さないように……」その一言に、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也の緊張と覚悟がにじんでいた。長寿番組『アッコにおまかせ!』の後を受け、TBSで4月にスタートする情報番組『上田晋也のサンデーQ』(毎週日曜11:35〜12:54)のMCで日曜昼の新たな顔となる上田。このほど行われた会見で、和田アキ子に自ら電話をかけたときのやり取りと、歴史ある時間帯を背負う者の心境を明かした。くり