スコアラーとは--三井康浩さんは’09年の第２回大会、志田宗大さんは’17年の第４回大会に、侍ジャパンのスコアラーとして参加されました。改めて、国際大会におけるスコアラーの役割を教えていただけますか。志田端的に言えば、勝つために必要な情報を集めて分析し、それを首脳陣や選手に共有するのが仕事ですね。ＮＰＢの球団スコアラーの場合は、選手一人ひとりに合わせてアドバイスをすることが多いのですが、ＷＢＣの場合は