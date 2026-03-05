今までとは違う雰囲気--３回目の表紙にして、初のソロでの撮影でした。いかがでしたか？「事務所の先輩たちとワイワイしながら撮影することが多かったので、自分のペースで進められるのが新鮮でしたね。特にプレッシャーを感じることはなかったんですけど、いつも以上に『しっかりしなきゃ』と思いました」--ボディメイクにも気を遣ったそうですね。「お腹が出ないように、タンパク質を中心に摂るようにして、運動もしました。ただ