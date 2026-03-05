今日3月5日は、北海道から北陸では昼頃まで所々で雪や雨が降りますが、東北の太平洋側や関東から九州は広く晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高い見込みです。昨日ほどではないものの、北風がやや強く、気温の数字よりはヒンヤリと感じられそうです。北海道〜北陸は昼頃まで雪や雨東北の太平洋側や関東〜九州は広く晴れ今日3月5日は、発達した低気圧が本州の東で動きが遅くなっています。北海道や東北、北陸では昼頃まで雪や