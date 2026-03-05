ダンス大会での暗殺計画のため、年齢も性格もバラバラの殺し屋たちがダンスチームを結成する――そんな前代未聞の設定で描かれる映画『スペシャルズ』で、Snow Manの佐久間大介が初の映画単独主演を務める。原案・脚本を手がけたのは、これが3度目のタッグとなる内田英治監督だ。映像演技への興味の扉を開いた監督との出会いから、自身のアイデンティティとも言えるダンスとの向き合い方、そして座長として現場で大切にしたこと