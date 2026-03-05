ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が、５日に開幕する。ネットフリックスが独占配信するため地上波テレビでの生中継がない今大会で、ニッポン放送は６日からの日本代表戦を全試合中継する。１０日の第１次ラウンド第４戦（対チェコ、東京ドーム）と、１８日の決勝を実況する同局の煙山光紀アナウンサー（６３）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、“聴く野球”の魅力や実況への意気込みを語った。（奥津友希