第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日に開幕する。２連覇を狙う侍ジャパンは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を中心に、過去最多となるメジャーリーガーが８人。大谷は打者専念となる方針だが、どのようなドラマを作るか目が離せない。打倒・日本へ、他チームのメンバーも強力だ。米国、ドミニカ共和国、ベネズエラなどは、メジャーリーガーのスター選手をズラリと並べる。真の世界一を決める大会は１７