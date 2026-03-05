女優・芳根京子のシックなドレス姿にファンが魅了されている。芳根は５日までに自身のインスタグラムを更新。声優を務める映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）をハッシュタグなどを付けて紹介すると、レザー素材のノースリーブドレスに赤のショートブーツを合わせた衣装姿のショットや、頭の上にビーバーの人形を乗せたお茶目な姿のショットなどを複数枚披露した。この投稿にファンからは