参政党の豊田真由子政調会長が2日、衆院予算委員会で質問に立った。豊田氏は、「9年ぶりの国会質疑で、大変緊張している。どうぞお手柔らかに」とあいさつ。複数の委員からやじとも笑いともつかぬ声が沸くと、豊田氏は「逆か。すいません……」と苦笑し、場内を和やかにした。 豊田氏といえば2017年6月、週刊誌「週刊新潮」(新潮社)がYouTubeに「凶暴代議士『豊田真由子』による秘書への"絶叫暴言＆暴行傷害"音声」という動画を投