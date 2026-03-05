伊藤英明（50）と染谷将太（33）が、井筒和幸監督（73）の20年「無頼」以来6年ぶりの監督作「国境」で6度目のタッグを組み、ダブル主演することが4日、分かった。黒川博行氏（77）の14年直木賞受賞作「破門」で知られる「疫病神シリーズ」の7作中、同氏も不可能と考えた01年の第2作の実写映像化に挑む。2月28日にクランクインし、4月まで関西で大規模ロケを敢行。韓国人俳優も出演し、日韓合作として世界展開も見据える。「国境」