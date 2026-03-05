幽霊を撮ってメイクマネー？特殊な能力を持つ中学生たちが怪異と金の渦に巻き込まれる漫画『心霊写真密売マニュアル』の第1話が、Xで1.3万以上のいいねを集め注目を集めている。 【漫画】『心霊写真密売マニュアル』を読む 作者は池袋万里さん（@higan_nou）。映像系の企業で勤務した経験を持つ彼女が目指す、オリジナルな漫画表現とは。本作の着想の背景も含めて聞いた。（小池直也） ――SNSで約1.3万