ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は「仲間力」を武器に事業を拡大してきた人物だが、今回インタビューした株式会社ヒロプロ代表取締役・廣池基史氏もまた、独自の「仲間づくり」の哲学を持つ経営者だ。廣池氏の