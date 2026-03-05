俳優・町田啓太のイメージ激変姿が話題になっている。町田は４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に主演することが発表。子どもたちの居場所となる「フリースクール」を舞台にしたドラマで、町田はフリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ役を演じる。テレビ朝日系「おっさんずラブ」、ＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」などのヒット作を手掛けてきた徳尾浩司氏が脚本を