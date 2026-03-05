日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。番組では２０２３年の前回大会直前に左脇腹の負傷で無念の辞退となった鈴木誠也外野手（カブス）について取り上げ、ＷＢＣ前の最後の強化試合、阪神戦で初回に飛距離１３０・８メートルの圧巻の一発を放ったことを紹介した。誠也はメジャーに移籍する前の２１年まで広島