【ニューヨーク＝木瀬武】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２３８・１４ドル高の４万８７３９・４１ドルだった。４営業日ぶりに値上がりした。米軍とイスラエル軍によるイラン攻撃が始まって以降、投資家のリスク回避姿勢が強まり下落が続いてきたが、いったん持ち直した。米紙ニューヨーク・タイムズが４日、イランの情報機関が停戦条件を求めて米側に接触していたと報じ、市場では軍事衝