春のセンバツへの出場を決めた三重高校の選手らが、三重県の一見勝之知事を表敬訪問し、大会への抱負を語りました。 【写真を見る】センバツ出場の三重高校が知事を表敬訪問 「一戦必勝で優勝を目指す」 三重高校の選手らは4日、三重県庁を訪れ、一見勝之知事に8年ぶり14回目となる春のセンバツ出場を報告しました。大西新史主将は「一戦必勝で優勝を目指して頑張りたい」と意気込みを語りました。 三重高校・大西新史主将「状