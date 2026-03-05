4日夜、福岡県久留米市で火災が相次ぎました。木造住宅と団地の一室が焼け、合わせて2人が死亡しています。4日午後10時半ごろ、久留米市国分町で｢家が燃えている。炎が見える｣と消防に通報がありました。消防車6台が出動し、火は3時間以上経って消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。警察によりますと、全焼した住宅のそばの屋外で、男性1人の遺体が見つかっています。住宅の2階部分が崩れ落ちていることから、