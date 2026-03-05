アメリカのホワイトハウスは4日、イランに対する軍事作戦について、現時点では地上軍の派遣は計画にないと明らかにしました。ホワイトハウスの報道官は、軍事作戦は大成功をおさめているとして、アメリカ国民の支持を得られていると強調しました。ホワイトハウスレビット報道官「現時点の作戦計画に（地上軍の派遣は）含まれていないが、大統領・最高司令官に代わって私が軍事的選択肢を排除することはしない」レビット報道官は4