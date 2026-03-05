カーライフにおいて、節約行動の実践率が高い都道府県はどこなのでしょうか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、「自動車購入費の節約」と「ドライブ費用の節約」「車検・メンテナンス費用の節約」では福井県、「ガソリン代の節約」では岩手県、「自動車保険料の節約」では兵庫県がそれぞれ1位となりました。【調査結果を見る】都道府県別、節約術の実践率ラン