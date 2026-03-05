もし、エレベーターに閉じ込められたら、どうすればいいのか？ 【写真を見る】古いエレベーターには注意？閉じ込められたら｢全ボタン押して｣ NG行為は｢ドアを開ける｣｢天井から脱出｣ 東京スカイツリーでは2月22日夜、地上30mの高さでエレベーターが緊急停止。エレベーターには、女の子2人を含む乗客20人が取り残され、約5時間半後に全員が救助されました。 東京スカイツ