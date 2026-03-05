春節（旧正月、今年は2月17日）翌日の2月18日、浙江省の寧波海洋世界（オーシャンワールド）の海洋劇場の外では、4足歩行ロボット4台と人型ロボット2台が軽快な音楽に合わせてダンスを披露し、多くの来場者が集まり、にぎわいを見せた。証券日報が伝えた。これは、今年の春節期間中、大きな存在感を放ったロボットの応用のワンシーンに過ぎない。北京経済技術開発区（北京亦荘）のスマートレストランではロボットが料理をテーブル