ズバッとトンネルでショートカット和歌山県は2026年1月18日、約200億円を投じて整備を進めていた県道18号線「海南金屋線」の供用を開始しました。18日15時に供用を開始し、一般車両の通行が可能となっています。バイパスが利用可能になったことで、周辺地域にどのような変化がもたらされるのでしょうか。県道18号線は、和歌山県和歌山市の南に位置する海南市と有田川町を結ぶように、山間部を切り開いて敷設された道路です