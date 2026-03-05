監督も驚く逆転勝利の多さの秘訣は…東京・江東区の選抜チーム「オール江東女子」逆境に強い女子チームには、ある特徴があるという。東京・江東区を中心に活動する学童女子選抜チーム「オール江東女子」は、主要試合で逆転勝利を収めるケースが多く、昨年の「NPBガールズトーナメント」初出場を決めた都大会準決勝も逆転で全国切符を勝ち取っている。2014年から指揮を執る長江彰孝監督は、「チーム一番の緊張しいは、僕」と苦笑