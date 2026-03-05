トランプ米大統領＝4日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、対イラン軍事作戦について「10点中の評価を尋ねられれば15点と言うだろう」と述べ、戦況の優勢を強調した。先制攻撃しなければ、イランはイスラエルや米国に攻撃を仕掛けていたとの一方的な主張を繰り返し、作戦を「前進させる」と述べた。ホワイトハウスでの会合で語った。レビット大統領報道官は4日の記者会見で、米国とイス