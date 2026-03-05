ニューヨーク・タイムズは4日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の翌日に、イラン側がアメリカ側に間接的に接触し、停戦条件に関する協議を打診していたと伝えました。ニューヨーク・タイムズは4日複数の当局者の話として、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まった翌日に、イランの情報機関がアメリカのCIA＝中央情報局に間接的に接触し、停戦条件に関する協議を打診していたと報じました。第三国の情報機関