あらた唯が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。 あらた唯 ©栗山秀作／集英社 【プロフィール】あらた唯（あらた・ゆい）1997年10月5日生まれ栃木県出身身長163cmB80 W56 H84趣味＝ドライブ、料理特技＝バレーボール、フラフープ看護師として働いていたが、2020年にレースクイーンデビュー。ボクシングのラウンドガール