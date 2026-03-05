【経済指標】 【米国】 ＊ADP雇用者数（2月）22:15 結果6.3万人 予想4.9万人前回1.1万人（2.2万人から修正）（前月比) ＊ISM非製造業景気指数（2月）0:00 結果56.1 予想53.5前回53.8 【カナダ】 ＊労働生産性（2025年 第4四半期）22:30 結果-0.1% 予想-0.2%前回1.1%（0.9%から修正）（前期比) 【発言・ニュース】 ＊ミランＦＲＢ理事 ・金融政策は依然として適度に引き締め的。