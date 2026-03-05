NY株式4日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均48739.41（+238.14+0.49%） S＆P5006869.50（+52.87+0.78%） ナスダック22807.48（+290.79+1.29%） CME日経平均先物56285（大証終比：+2035+3.61%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日ぶりに反発。本日は前日の下げに一服感が出ていた。イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議するこ