米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.547（+0.039） 米10年債4.094（+0.035） 米30年債4.729（+0.025） 期待インフレ率2.295（-0.013） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。きょうの市場は中東情勢への懸念が一服する中、利回りは上昇。この日発表の米経済指標が底堅い内容が相次いだことで、利回りは上昇している。雇用関連の数字が底堅い米労