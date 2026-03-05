イランへの攻撃をめぐり、アメリカのホワイトハウスは、反撃によって死亡した6人のアメリカ軍兵士の遺体をトランプ大統領が出迎えると発表しました。ホワイトハウスレビット報道官「トランプ大統領はアメリカの英雄たちの遺体を出迎え、遺族と共に哀悼の意を表す考えです」ホワイトハウスのレビット報道官は4日、イランの反撃で死亡した6人のアメリカ軍兵士について、このように話しました。「彼らの功績と犠牲を忘れない」とし