【エルサレム共同】イスラエル軍は4日、対イラン軍事作戦を巡る状況評価に基づき、国民に指示している生活制限を5日午後から緩和すると発表した。イランが反撃としてイスラエルに向けて発射する弾道ミサイルのペースが鈍化していると判断し、緩和を決定したとみられる。新たな指針は直ちにシェルターへ避難できることを条件に、人数を制限した集会や職場での勤務を可能とした。学校は引き続き閉鎖される。イスラエル軍による