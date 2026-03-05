【花粉の飛散増加】きょう（木）関東、東海、西日本は一日を通して晴れるところが多いでしょう。花粉の飛散がピークを迎えているところもあります。極めて多く飛ぶ予想もあり、しっかりとした対策が必要になりそうです。【雪エリアは縮小傾向】北日本や北陸は午前中は雪や雨の残るところもありますが、だんだんと止むでしょう。北海道では24時間で50センチ以上雪の積もったところもあります。なだれや落雪にお気をつけください。【