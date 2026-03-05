アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の死者が1000人を超えました。一方、トルコでは、イランから発射されたミサイルがNATO=北大西洋条約機構の防空システムによって迎撃されました。イランの国営通信は4日、アメリカとイスラエルによる攻撃で、これまでに1045人が死亡したと伝えました。先月28日の攻撃開始から5日目で死者が1000人を超えました。また、イラン国営テレビは、首都テヘランで予定されていた最高指導者ハメネイ