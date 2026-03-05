ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日3月5日（木）の同番組は、“お困りごと”2本立ての2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！最初に2人が挑むのは、早朝から夜遅くまで超多忙なこんにゃく農家を営む夫婦の「子どもたちにちゃんとしたご飯を作ってあげられていない」というお困りごと。“子どもたちの好物は