「スノーピーク（Snow Peak）」のフライフィッシング用アパレル「スノーピーク フライフィッシングアパレル（Snow Peak Fly Fishing Apparel）」が、新ライン「エピックアパレル（Epic Apparel）」を立ち上げた。3月6日からスノーピークの一部直営店、Snow Peak Store、スノーピーク公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】スノーピークは、2024年9月にフライロッドブランド「エピック（Epic）」を展開していた